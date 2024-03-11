AKP'li çoban Turgut Altınok'a açık açık anlattı: '1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız'

Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:09

Güncelleme: 11.03.2024 - 12:10

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un esnaf buluşmasında söz alan AKP'li çoban Emin İnce, AKP'lilerin verilen sözleri tutmadığını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara'da bu kadar çok gündemde olmasının sebebinin AKP'liler olduğunu söyleyen İnce, "Lehine çevirmen lazım burayı yoksa 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız" dedi.



İsmim Emin İnce, buranın en tahsilsiz ve kültürsüz adamı benim. 'Dağdan inme' diyorsunuz ya o benim. Burada esnafa senin anlattıklarından önce iş lazım, aş lazım, para lazım. Şimdi burada senin lehine, tam sonuç çıkartmamız lazım. Münakaşa değil münazar yapmamız lazım. Bugün Ankara’da Mansur Yavaş konuşuluyorsa sebebi AKP'lilerin, bakanların, milletvekillerinin, il başkanlarıdır. Hiçbiriniz verdiğiniz sözleri tutmadınız. Nice bakanlarınız, nice milletvekilleriniz, nice il başkanlarınız sözler verdi. Hiçbiri verdiği sözleri tutmadı. Onun için bugün Ankara’da Mansur Yavaş’ı konuşuyoruz. Senin lehine çevirmen lazım burayı. Yoksa 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız.