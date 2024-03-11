AKP'li çoban Turgut Altınok'a açık açık anlattı: '1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız'

AKP'li çoban, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un karşısına geçerek tepki gösterdi. Verilen hiçbir sözün tutulmadığını belirten çoban, "Bugün Ankara'da Mansur Yavaş konuşuluyorsa sebebi sizsiniz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:09
Abone Ol google-news

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un esnaf buluşmasında söz alan AKP'li çoban Emin İnce, AKP'lilerin verilen sözleri tutmadığını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara'da bu kadar çok gündemde olmasının sebebinin AKP'liler olduğunu söyleyen İnce, "Lehine çevirmen lazım burayı yoksa 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız" dedi. 

İsmim Emin İnce, buranın en tahsilsiz ve kültürsüz adamı benim. 'Dağdan inme' diyorsunuz ya o benim. Burada esnafa senin anlattıklarından önce iş lazım, aş lazım, para lazım. Şimdi burada senin lehine, tam sonuç çıkartmamız lazım. Münakaşa değil münazar yapmamız lazım.  Bugün Ankara’da Mansur Yavaş konuşuluyorsa sebebi AKP'lilerin, bakanların, milletvekillerinin, il başkanlarıdır. Hiçbiriniz verdiğiniz sözleri tutmadınız. Nice bakanlarınız, nice milletvekilleriniz, nice il başkanlarınız sözler verdi. Hiçbiri verdiği sözleri tutmadı. Onun için bugün Ankara’da Mansur Yavaş’ı konuşuyoruz. Senin lehine çevirmen lazım burayı. Yoksa 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız.


1 nisan haberleri AKP haberleri Turgut Altınok haberleri Mansur Yavaş haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a 'SMS' göndermesi: 'Çaresizlik böyle bir şey...'

Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a 'SMS' göndermesi: 'Çaresizlik böyle bir şey...'
Murat Kurum, Turgut Altınok ve birçok isim... AKP’lilerin seçim çalışmaları İsrailli şirkete emanet!

Murat Kurum, Turgut Altınok ve birçok isim... AKP’lilerin seçim çalışmaları İsrailli şirkete emanet!
Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’

Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu ile yurttaşın 'Burcu Köksal' konuşması gündem oldu: 'O Kürtlere yer yok dedi'

İmamoğlu ile yurttaşın 'Burcu Köksal' konuşması gündem oldu: 'O Kürtlere yer yok dedi'
Survivor tarihinde görülmemiş ceza! Acun Ilıcalı, Poyraz’ı uyardı: “Akıl tutulması yaşadım!”

Survivor tarihinde görülmemiş ceza! Acun Ilıcalı, Poyraz’ı uyardı: “Akıl tutulması yaşadım!”
Zafer Partililer aday tanıtım toplantısında birbirine girdi: 'Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?'

Zafer Partililer aday tanıtım toplantısında birbirine girdi: 'Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?'
Bitcoin’in fiyatı 71 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi

Bitcoin’in fiyatı 71 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi
105 milyon liralık vurgun yapılmış: Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya yolsuzluk davası

105 milyon liralık vurgun yapılmış: Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya yolsuzluk davası
Gelinim Mutfakta 11 Mart 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 11 Mart 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
'Trafik kazası süsü' verilen olayda AKP ilçe başkan yardımcısının darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı

'Trafik kazası süsü' verilen olayda AKP ilçe başkan yardımcısının darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Bozdağ’dan sürpriz çıkış: Erdoğan için seçimlerin yenilenmesi mümkün mü?

Bozdağ’dan sürpriz çıkış: Erdoğan için seçimlerin yenilenmesi mümkün mü?