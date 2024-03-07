Cumhur'un 'elemanı' Sinan Oğan 'HÜDA PAR' eleştirilerine sinirlendi: 'Bizimle ne ilgisi var, Meclis’e biz mi soktuk?'

Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:10

Güncelleme: 07.03.2024 - 09:10

ATA İttifakı'nın adayı olarak girdiği Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda "Plana sadık kal" sloganını kullanıp 2. turda Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, HÜDA PAR eleştirisine kızdı.

Oğan, X (Twitter) hesabından 'Veli Yandaşoğlu' isimli bir kullanıcının "İstanbul'un sokaklarında HÜDA PAR reklamları görür olduk. Teşekkürler Sinan OĞAN" paylaşımına yanıt verdi.

Siz anlama özürlüsü müsünüz? Parlamento seçimleri birinci tur seçimleri ile beraber yapıldı. Biz ikinci turda Sayın Erdoğan’a destek verdiğimizde HÜDAPAR zaten seçimlere ilk turda girmiş ve birkaç milletvekili çıkarmıştı. bizimle ne alakası var? Cahilliğin de bir sınırı olur!… https://t.co/BWkoS0MJ17 — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) March 6, 2024

'BİZ ERDOĞAN'A DESTEK VERDİĞİMİZDE ZATEN...'

Kullanıcıya "Siz anlama özürlüsü müsünüz?" diye soran Sinan Oğan şöyle devam etti:

"Parlamento seçimleri birinci tur seçimleri ile beraber yapıldı. Biz ikinci turda Sayın Erdoğan’a destek verdiğimizde HÜDA PAR zaten seçimlere ilk turda girmiş ve birkaç milletvekili çıkarmıştı. bizimle ne alakası var? Cahilliğin de bir sınırı olur! HÜDA PAR’ı meclise biz mi soktuk?

Eğer teşekkür edecekseniz altı parti bir araya gelip parlementoda çoğunluğu elde edemeyenlere teşekkür edin. Eğer teşekkür edecekseniz milletvekili listelerini yanlış yapanlara, kasıtlı yapanlara, bir takım 'gerekçelerle' hak etmeyenleri listelerin en başına koyanlara teşekkür edin! Her şeyden önemlisi kaybedeceklerini bildikleri halde yanlış aday çıkaranlara teşekkür edin, sandıklara sahip çıkmak yerine Twitter’da ona buna saldırıp trollik yapanlara teşekkür edin…"

"BİZ YOLUMUZA, SİZ İFTİRA VE KISKANÇLIKLARINIZA DEVAM EDECEKSİNİZ''

Oğan bir süre sonra bir video paylaşarak şunları yazdı:

"Bu konuşmayı İnci Sözlük’te yaptığımızda Ocak 2023’tü. Daha adaylar ve ittifaklar netleşmemişti. Bizi aday gösteren ATA İttifakı ise henüz kurulmamıştı. Bizim söylemlerimizde ve politikamızda değişen hiç bir şey yok. Ne söylediysek arkasındayız. HDP gibi bölücü zihniyetler Türk siyasetinden temizlenmelidir. Türk Anayasasına karşı gelen HÜDA PAR zihniyetine de siyasette yer olmamalıdır.

Biz 2028’de bu güzel ülkeyi yönetecek, Türk dünyası ile entegrasyonu sağlayacak Türk milliyetçisi bir liderin Türkiye’yi yönetmesini istiyoruz, bunun planlaması içerisindeyiz, bunun çalışmasını yapıyoruz. Görünen o ki, biz yolumuza, siz ise iftira ve kıskançlıklarınıza devam edeceksiniz… Bizim ne yapmaya çalıştığımızı sıcağı sıcağına bizi eleştirenlerin önemli bir kısmı anladı, gerisi de anlayacaktır. Hiçbir zaman bizimle beraber olmaya genleri müsade etmeyelerin de bizi anlamasını zaten beklemiyoruz…"