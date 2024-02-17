‘Plana sadık kal’ diyordu: Sinan Oğan vakıf kurdu

Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vererek adaylıktan çekilen Sinan Oğan, vakıf kurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 17:25
‘Plana sadık kal’ diyordu: Sinan Oğan vakıf kurdu
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aday olduktan sonra ikinci turda 'Plana sadık kal' sözleriyle AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan vakıf kurdu.

Resmi Gazete’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ilanı yayınlandı. 

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Sinan Oğan’ın Ankara’da Türkiye Uluslararası İlişkiler, Eğitim ve Stratejik Araştırmalar Vakfı’nı (TÜRKSAM VAKFI) kurduğu açıklandı. 

1 milyon TL mal varlığı ile kurulan vakfın amacı ise şu şekilde açıklandı:

"Yurtiçinde ve yurtdışında ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde; eğitim, ekonomi, enerji, kültür, turizm, sanat, tarih, siyaset, hukuk, teknoloji, sağlık, çevre ve sosyal hizmet alanlarında stratejik araştırmalar yapmak, bu kapsamda bilginin üretilmesini ve paylaşılmasını sağlamak vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir."


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