Sinan Oğan ile AKP yerelde de 'işbirliği' yaptı
AKP, 28 Mayıs 2023’teki cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde, Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan Sinan Oğan ile “yerelde de işbirliği” yaptı.
AKP, Oğan’a “yakın bir isim” olarak bilinen işadamı ve Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkan Yardımcısı Behlül Erkin’i, Bursa’nın Mudanya ilçesi belediye başkanlığında 2. sıradan belediye meclis üyeliğine aday gösterdi.
Kulislerde, “AKP’in, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde, ‘Oğan’ın isteği üzerine’ Erkin’i, Mudanya Belediyesi ikinci sıra belediye meclis üyesi adayı gösterdiği” ileri sürülüyor.
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