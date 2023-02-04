Çürük, sürtük, sefil! İşte Erdoğan’ın milyonlara ettiği hakaretlerin tam listesi

Muhalefete yönelik söylediği "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" sözlerinin ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski hakaretleri yeniden gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 20:53
Çürük, sürtük, sefil! İşte Erdoğan’ın milyonlara ettiği hakaretlerin tam listesi
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da "toplu açılış töreni" adı altında Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Kendisine ve partisine destek isterken tepki çeken ifadeler kullanan Erdoğan, muhalefeti ağır sözlerle hedef aldığı konuşmasında "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" dedi.

Erdoğan'ın o sözlerine tepki yağarken, geçmişte edilen hakaret içerikli açıklamalar da yeniden gündem oldu.

NE SÖYLEMİŞTİ?

Erdoğan, Gezi direnişindeki bazı yurttaşlara yönelik “Çapulcu”, “Sürtük” ve “terörist” gibi ifadeler kullanmıştı.

Ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da sık sık gündemine alan Erdoğan, çok sayıda aşağılayıcı cümle kurmuştu.

Erdoğan’ın ettiği hakaretlerden bazıları şunlar: “Geri zekalı, haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, eşkıya, çürük, sürtük, siyasi eşkıya, haysiyetsiz, onursuz, sanatçı müsveddesi, edep fukarası, ahlaksız, haysiyet celladı, kan emici…”


Recep Tayyip Erdoğan hakaret sürtük

İlgili Haberler

Muhalefete 'Öyle çakalım ki bellerini doğrultamasınlar' diyen Erdoğan'a tepki yağdı

Muhalefete 'Öyle çakalım ki bellerini doğrultamasınlar' diyen Erdoğan'a tepki yağdı
Akşener'den Erdoğan'ın çirkin sözlerine tepki: Edep yahu!

Akşener'den Erdoğan'ın çirkin sözlerine tepki: Edep yahu!
Erdoğan 'Benim alanım ekonomi' demişti: 'Alanı siyaset olsaydı neler yaşanacaktı kim bilir'

Erdoğan 'Benim alanım ekonomi' demişti: 'Alanı siyaset olsaydı neler yaşanacaktı kim bilir'

En Çok Okunan Haberler