Çürük, sürtük, sefil! İşte Erdoğan’ın milyonlara ettiği hakaretlerin tam listesi
Muhalefete yönelik söylediği "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" sözlerinin ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski hakaretleri yeniden gündem oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da "toplu açılış töreni" adı altında Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Kendisine ve partisine destek isterken tepki çeken ifadeler kullanan Erdoğan, muhalefeti ağır sözlerle hedef aldığı konuşmasında "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" dedi.
Erdoğan'ın o sözlerine tepki yağarken, geçmişte edilen hakaret içerikli açıklamalar da yeniden gündem oldu.
NE SÖYLEMİŞTİ?
Erdoğan, Gezi direnişindeki bazı yurttaşlara yönelik “Çapulcu”, “Sürtük” ve “terörist” gibi ifadeler kullanmıştı.
Ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da sık sık gündemine alan Erdoğan, çok sayıda aşağılayıcı cümle kurmuştu.
Erdoğan’ın ettiği hakaretlerden bazıları şunlar: “Geri zekalı, haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, eşkıya, çürük, sürtük, siyasi eşkıya, haysiyetsiz, onursuz, sanatçı müsveddesi, edep fukarası, ahlaksız, haysiyet celladı, kan emici…”
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