Muhalefete 'Öyle çakalım ki bellerini doğrultamasınlar' diyen Erdoğan'a tepki yağdı

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 20:17

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 02:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da "toplu açılış töreni" adı altında Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Kendisine ve partisine destek isterken tepki çeken ifadeler kullanan Erdoğan, muhalefeti ağır sözlerle hedef aldığı konuşmasında "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" dedi.

Erdoğan'ın o sözlerine muhalefet cephesinden tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "Bu dili kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz! Bu kirli siyaset 14 Mayıs'ta son bulacak. Sabredin, çoğu gitti 99 gün kaldı!"

Bu dili kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz!



Bu kirli siyaset 14 Mayıs'ta son bulacak. Sabredin, çoğu gitti 99 gün kaldı! https://t.co/fuZNnCfkcq — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) February 4, 2023

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Sayın Erdoğan’ın bugünkü Aydın konuşmasını yayınlayan tv kanallarına sesleniyorum: Lütfen yayın öncesi ilgili uyarı işaretini videonun başına yerleştiriniz."

Sayın Erdoğan’ın bugünkü Aydın konuşmasını yayınlayan tv kanallarına sesleniyorum:



Lütfen yayın öncesi ilgili uyarı işaretini videonun başına yerleştiriniz. pic.twitter.com/wfvRUB4pOV — Ali Babacan (@alibabacan) February 4, 2023

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "14 Mayıs günü bu çirkin dili, milletimizin oylarıyla hayatımızdan çıkaracağız."

14 Mayıs günü bu çirkin dili, milletimizin oylarıyla hayatımızdan çıkaracağız. https://t.co/9m7AiTobSF — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 4, 2023

CHP Milletvekili Gaye Usluer: "Bu dili istemiyoruz. Az kaldı. 14 Mayıs’ta hep birlikte 'bye, bye' diyeceğiz."

Bu dili istemiyoruz

Az kaldı

14 Mayıs’ta hep birlikte “bye, bye” diyeceğiz https://t.co/5oN3hKbkrX — Gaye Usluer ???? (@GayeUsluer) February 4, 2023

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal: "Edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene. Yunus Emre"

Edebim el vermez edepsizlik edene.

Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene.



Yunus Emre https://t.co/sV2YoVtqH1 — Orhan SARIBAL (@orhansaribalchp) February 4, 2023

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına önce 'sürtük' dedi. Şimdi ise 'bunlara öyle bir çakalım ki...' diyor. Gitmene 99 gün kaldı, bunu biliyorsun. Her gün daha da seviyesizleşiyorsun, her gün daha da çirkinleşiyorsun Erdoğan!"

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına önce "sürtük" dedi. Şimdi ise "bunlara öyle bir çakalım ki..." diyor.



Gitmene 99 gün kaldı, bunu biliyorsun. Her gün daha da seviyesizleşiyorsun, her gün daha da çirkinleşiyorsun Erdoğan! — Muharrem İNCE (@vekilince) February 4, 2023

Erdoğan, daha önce de Gezi Direnişi’ne destek veren milyonlarca yurttaşı hedef alarak “9 yıl önce ağaç bahanesi ile çakılan kıvılcım bir anda bir kalkışmaya dönüştü. Bu eşkıyalar, bu teröristler adeta camilerin içini pisletti. Bunlar böyle, bunlar sürtük.” diyerek hakaret etmişti.