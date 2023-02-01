Daha önce YSK takvimini bekleyeceğini açıklayan 6'lı masa 'aday' için harekete geçti
6’lı masanın önceki gün açıkladığı “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” sonrası halkta beklenti oluştuğuna dikkat çeken parti kurmayları, cumhurbaşkanı adayı için YSK takviminin beklenmeyeceğini vurguladı.
Altılı masa kurmayları daha önce aday açıklamak için YSK’nin resmi takvimini bekleyeceğini söylemişti.
Ancak şimdi kurmaylar “Kamuoyunda aday için artık iyice beklenti oluştu. Programımızı açıkladık, anayasa metnimizi anlattık. Bu nedenle YSK’nin resmi seçim takvimini beklemek gibi bir düşüncemiz yok” ifadelerini kullandı.
GEÇİŞ SÜRECİNİ ANLATACAK
Liderlerin 13 Şubat’ta güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde yapılacaklarla ilgili de son kararları alacağını söyleyen kurmaylar, “Açıklayacağımız cumhurbaşkanı adayı da geçiş sürecini anlatan kişi olacak” dedi.
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