Dalgıç: Mudanya’ya vefa borcumu ödeyeceğim

Yayınlanma: 17.12.2023 - 09:54

Güncelleme: 17.12.2023 - 09:54

Bursa iş, eğitim ve spor dünyasının tanınan isimlerinden Yüksek İnşaat Mühendisi Deniz Dalgıç, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Mudanya Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı olduğunu açıkladı. Mudanya CHP İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıya Deniz Dalgıç’ı destekleyen çok sayıda Mudanyalı katıldı.

“MUDANYA İÇİN ÇOK İYİ ŞEYLER YAPABİLİRİZ”

Mudanya’ya vefa borcunu ödemek için bu yola çıktığını söyleyen Dalgıç, "Mudanya'nın hak ettiği yere gelmesi için, değişimi inşa etmek için bir dönüm noktasındayız ve bu fırsatı kaçırmayacağız. Uzun süredir buradayım, işimi burada kurup tüm yatırımlarımı Mudanya’ya yaptım, çocuklarımı burada yetiştirdim. Dolayısıyla bana ve aileme sağladıkları için Mudanya’ya bir vefa borcum olduğu kesindir. Yıllardır Mudanya’da bir proje yapmayı hayal ediyordum. Aslında Mudanya’nın kendisi bir proje haline gelebilir diye düşündüm ve bir adım attım. Mudanya için çok iyi şeyler yapabiliriz. Mudanya’nın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak için hayallerim, projelerim, gerekli kaynaklarım ama önemlisi umudum var. Bugüne kadar biriktirdiğim tüm tecrübe ve bilgi birikimimi yaşadığım yere hizmet için kullanmak istiyorum. Belediye başkanlığı da bu hizmeti yapabilmek için en önemli görev diye düşünüyorum… Mudanya’mızın sorunlarını çözebilecek gücü ve beceriyi kendimde görüyorum. Mudanya’da bir fark yaratabiliriz. Bu düşünceyle 1960’lı yıllarda Yalova’da CHP Kadın Kolları Başkanı olan, çok genç yaşta kaybettiğimiz anneannemden aldığım bayrakla ben de yola çıkmak üzereyim” diye konuştu.

“MUDANYA’DA HERKES KAZANACAK”

Geçim sıkıntısı olan bir insanın huzurlu ve mutlu olamayacağını vurgulayan Deniz Dalgıç, “Halkın gelir düzeyinin arttırılması ve genç nüfusun ilçede korunması önceliğimiz olacak” dedi. Mudanya’nın birinci derece deprem bölgesi olduğuna da dikkat çeken Dalgıç, “Son günlerde deprem kendini hatırlatmaya başladı ne yazık ki! Yaşamı ile ilgili endişe içindeki insan topluluğunun, huzur bulup mutlu olması mümkün değil. Bu nedenle halkımızın gelir düzeyini yükseltmenin yanında, riskli yapı stokunun dönüştürülüp, içinde gönül rahatlığı ile yaşanabilmesini sağlamak kaçınılmaz ve önceliklidir. Bizim Mudanya için gerçekleştirmek istediğimiz proje, bu iki ana konuyu birlikte ele alarak, sanat, kültür, deniz ve gastronomi turizmini teşvik edip, destek sağlamak ve bu konuda yatırım yapacak yatırımcıların, bütünsel projelerle, kendi yatırımlarını gerçekleştirirken ilçenin mevcut riskli yapılarını da beklenen büyük depreme dayanıklı olarak yenilemelerini temin etmektir. Böylelikle belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

“GASTRONOMİ TURİZMİYLE KAZANACAĞIZ”

Mudanya’nın sahip olduğu tarihi ve coğrafi değerlerle Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Dalgıç, bu potansiyeli nasıl değerlendireceklerini anlattı:

“Mudanya’mızın İtalya, Fransa ve İspanya gibi aynı iklime sahip ülkelerin benzer şehirlerinden herhangi bir eksiği yoktur. Çok kaliteli zeytinimiz, çok çeşitli üzümümüz, birçok türde geleneksel peynirlerimiz yanında dünyaca meşhur kara incirimiz ve bir iç deniz olarak dünyada benzeri az bulunan Marmara Denizi’ne kıyı, 45 km’lik bir sahil şeridimiz mevcuttur. Tek eksiğimiz bu değerlerimizi deneyimleme imkânını uluslararası uygarlık standartlarında sağlayacak projeleri geliştirme vizyonudur. Bu vizyonu ortaya koyup, doğru planlama ve yatırımla Mudanya, İtalya’nın Toskana bölgesi ya da son yıllarda benzer şekilde yıldızı parlayan, uluslararası birçok ödüle layık görülen İzmir’in Urla ilçesi gibi, yerel halkın gelir seviyesinin çok arttığı bir gastronomi turizmi bölgesi haline gelecektir.”

“MUDANYA MARKA KENT OLACAK”

Gastroturizm, deniz turizmi ve sanat turizmi merkezi olduğu takdirde Mudanya’nın çok güzel bir marka olacağını söyleyen Deniz Dalgıç, “Mudanya'yı Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına, layık olduğu, dünyada ve Türkiye'de benzer sahil kentlerinin sosyokültürel ve sosyoekonomik seviyesine çıkartacağız.” dedi. “Mudanya için hayallerim var” diyen Dalgıç, şöyle devam etti:

“Benim dönemimin sonunda 12 ay insan hareketinin olduğu, cıvıl cıvıl, tertemiz bir Mudanya hayal ediyorum. Prestijli restoranlarımızın, sanat galerilerinin olduğu, insanların özellikle Mudanya'ya gelmeye çalıştığı, tatil planlarını burası için yaptıkları, farklı turistik yerlerine geldiği, otellerinde yer bulmakta zorlandıkları, geldiklerinde memnun kalıp dostlarına da tavsiye ettikleri bir Mudanya istiyorum. Sahilinin pırıl pırıl olduğu, insanların her yerden rahatlıkla denize girdiği, su sporları yaptığı, balığını tuttuğu, sokaklarında gülen insanların olduğu bir Mudanya hayal ediyorum. Festivallerin, seminerlerin, kongrelerin düzenlendiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin nerede, nasıl atıldığını görmek isteyen gençlerin aileleriyle birlikte Mütareke Evi Müzesi'ni ziyaret ettiği, genç nüfusun ilçeyi terk etmeyip hayatlarını burada kurduğu, şu anda yüzde 74 civarında olan orta ve orta yaş üstü nüfus oranının sağlıklı bir şekilde genç nüfus lehine değiştiği bir Mudanya hayal ediyorum. Bütün bunları çok çalışarak, ortak akılla hep birlikte yapacağız. Bu konuda çok istekliyiz. Mudanya'yı hak ettiği yere getirmek için, değişimi inşa etmek için bir dönüm noktasındayız ve vakit kaybedip bu fırsatı kaçırmayacağız. Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız."

“MUDANYA’NIN SORUNLARINI BİLİYORUZ”

Açıklamalarının ardından basın mensupları ve katılımcıların sorularını cevaplayan Deniz Dalgıç, sosyal imkanların yanı sıra iş imkanları ve turizmle ilgili yatırımları artırarak gençleri Mudanya’da tutmak istediklerini söyledi. Mudanya’nın en önemli sorunlarının başında gelen trafik ile ilgili açıklamalarda da bulunan Dalgıç, şunları söyledi:

“Şehrin doğu girişindeki kullanılmayan atıl alanların özellikle yaz dönemlerinde otopark alanı olarak düzenlenip, her köşesinden denize girilecek sahilin çeşitli yerlerine ulaşımı temin edebilecek projelerimiz var. Ancak riskli yapılarla ilgili dönüşümü gerçekleştirirken, burada trafik ile ilgili soruna yönelik kalıcı bir çözüm de sağlamamız lazım. Bunu sağladıktan sonra ilçe merkezindeki riskli yapıları düzenleyip, eski dokuyu ortaya çıkardığımızda Mudanya çok farklı bir yer olacaktır. Avrupa’da bunun örneklerini görüyoruz. Bunu biz de yapabiliriz.”