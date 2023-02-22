Manisa'da 28 okul tahliye edildi

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 09:39

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 09:39

Manisa Valiliği, Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlattığı çalışmalarla il genelinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okulların tahliye ve yıkım çalışmalarına başladı.

2020 yılından bu yana il genelinde 350 eğitim binasında deprem tahkik çalışması yapıldığı bildirilirken, çalışmalarda yine 2020 yılında 13, 2021 yılında 24, 2022 yılında da 13 okul binasının yıkım işlemleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

2023 yılı içerisinde de il genelindeki 28 okul binası daha depreme dayanıklılık sonuçları yetersiz olduğu için yarı yıl tatilinde tahliye edildiğini bildiren valilik, öğrencileri başka okullara taşındığını ve yıkım işlemlerinin başlatıldığını duyurdu. Ayrıca 2020-2023 yılları arasında 38 binada da güçlendirme çalışmaları tamamlanırken 7 binada güçlendirme çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

Yıkım kararı verilen okulların yerine ilçelerin bildirdiği ihtiyaca göre "YIK-YAP" çerçevesinde 2020 yılından itibaren 316 sınıflı 19 okulun ve 600 öğrenci kapasiteli 3 öğrenci pansiyonun yapımı tamamlandı. 279 sınıflı 20 okulumuzun ve 200 öğrenci kapasiteli 1 öğrenci pansiyonunun inşaatları da devam ediyor. Ayrıca 442 sınıflı 33 okulun ve 350 öğrenci kapasiteli 2 öğrenci pansiyonunun ise yapıma ilişkin proje hazırlama ve ihale çalışmaları sürüyor.