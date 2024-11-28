Damal’da muhtara kayyum atanmıştı: Görev, birinci azaya devredildi

Yayınlanma: 28.11.2024 - 16:53

Güncelleme: 28.11.2024 - 16:53

Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Burmadere (Sors) Köyü Muhtarı Şah İsmail Göyük, hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle görevinden alındı. İçişleri Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda, İl Özel İdare Müdürü Yasin Zorlu kayyum olarak atanmıştı. Ancak Ardahan Valiliği, muhtarlık görevini birinci aza Malik Gürkan’ın üstlendiğini duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ardahan Valiliği’nin konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Burmadere Köyü Muhtarı Şah İsmail Göyük, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Anayasa’nın 127. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmıştır. Malik Gürkan, geçici olarak muhtar vekili olarak görevlendirilmiştir.”