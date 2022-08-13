Danışmanı açıkladı: Akşener’i ısıran köpek ve gerçek hikayesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i bir köpeğin ısırdığına dair haberlerle ilgili olarak Akşener'in danışmanı Murat İde bir açıklama yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Yalova'daki esnaf ziyareti sırasında bir köpeğin ısırdığı yönündeki haberlere ilişkin Akşener'in basın danışmanı Murat İde'den açıklama geldi.
Habertürk'ten Sevilay Yılman, İde'nin yaptığı açıklamayı şöyle aktardı:
"Olay, Meral Akşener’in geçtiğimiz hafta esnaf ziyaretleri için konvoyu ile Yalova-Termal arasında seyahati sırasında gerçekleşiyor.
İddiaya göre tasmasız gezdirilen sahipli bir köpek konvoyun önüne atlıyor ve konvoydaki araçlardan biri çarpıyor.
Hayvan yaralanıyor.
Bunun üzerine Meral Hanım derhal konvoyu durduruyor ve bir hızla köpeğin yanına gidiyor.
Ve hayvanı kucağına alıp müdahale etmek istiyor ve işte o arada can havliyle olsa gerek köpek Meral Hanım'ı kolundan ısırıyor.
Hemen veterinere ulaştırılması için gerekeni yapıyor Akşener ama maalesef hayvan kurtarılamıyor.
Bu arada sahibine ulaşılıyor.
“Aşıları var” deniliyor ama doktor her ihtimale karşı kuduz aşısı olması gerektiğini söylüyor.
O da bunun üzerine aşı oluyor.
Olay bundan ibaret.
Yani bu bir “başıboş sokak köpeği” vakası değil."
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