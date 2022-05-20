Danıştay Başkanı Yiğit: Benzer davalarda farklı kararlar verilmesi yargıya güveni azaltmakta

20 Mayıs 2022 Cuma, 12:39

Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde 'Bölge İdare Mahkemeleri İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi.

Toplantıya Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştay Genel Sekreteri Kemal Açıkgöz, Danıştay 9'uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, 10'uncu Daire Başkanı Yılmaz Akçil, Danıştay üyeleri ile tetkik hakimleri; Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun Bölge İdare Mahkemeleri'nde görevli daire başkanları katıldı.

Toplantının açılışına katılan Danıştay Başkanı Yiğit, yaptığı konuşmada, istinaf mahkemelerinin kuruluşunun yargıya katkısına dikkat çekip "İstinaf mahkemelerinin, yargılamanın makul sürede tamamlanması ve adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi hedeflerine ulaşılmasına katkı sağladığı açıktır. Böylece, etkin yargılama ve adalete hızlı erişim hususunda toplumsal beklentinin karşılanması yolunda önemli mesafe kat edilmiştir" dedi.

"YARGIYA GÜVENİ AZALTIYOR"

Yiğit konuşmasının devamında ise şöyle dedi:

Öte yandan, üç dereceli yargı sistemimizde, kimi kararların istinaf aşamasında, kimi kararların temyiz aşamasında kesinleşmesi, ülke genelinde birden çok bölge idare mahkemesinin bulunması gibi sebeplerle Danıştay ile bölge idare mahkemeleri arasında ve bölge idare mahkemelerinin kendi aralarında hukuki yorum farkından kaynaklanan içtihat farklılıklarının da ortaya çıktığı bir gerçektir. Benzer davalarda farklı yargı kararları verilmesi, yargıya olan güveni azaltmakta, hukuki güvenlik ilkesini zedelemekte, toplumsal yaşamda belirsizlik ve eşitsizlik oluşturmaktadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına göre; yeterli gerekçeyle desteklenmeyen içtihat farklılıkların bulunması hukuki güvenlik ve adil yargılanma hakları bağlamında hak ihlali teşkil edebilmektedir."