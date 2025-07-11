Danıştay'dan dikkat çeken 'Barış Akademisyenleri' kararı

Danıştay, Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararına rağmen görevlerine dönemeyen Barış Akademisyenleri hakkında ‘pilot’ niteliğinde kritik bir karara imza attı.

"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzalayan Barış Akademisyenleri'nin idare mahkemelerine açtıkları davalarda mahkemeler farklı kararlar vermişti. Akademisyenlerin bir kısmının idare mahkemelerine yaptıkları başvurular kabul edilmiş ve akademisyenler görevlerine dönmüşlerdi. Ancak bazı idare mahkemeleri akademisyenlerin başvurularını reddetmişti. İdare mahkemelerinin akademisyenler hakkında verdiği bu çelişkili kararlarla ilgili Danıştay’ın ne söyleyeceği merak ediliyordu.

T24'ün aktardığına göre, bu konudaki ilk karar Danıştay’ın Beşinci Dairesi'nden geldi. Daire, başvurusu reddedilen Akdeniz Üniversitesi’nden bir akademisyenin göreve iadesine ve tüm hak kayıplarının ödenmesine hükmetti. Karar 1’e karşı 4 oyla alındı.