CHP'li Taşkın, "barış akademisyenlerinin" yargılama sürecini değerlendirdi

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, "Barış akademisyenlerinin hukuki olarak yaşadıkları düğümleri çözecek süreç, Danıştay 5. Dairesine gidecek. Bu Daire de son dönemde ciddi olarak baskı altına alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 18:14
CHP'li Taşkın,
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CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlerden 400'e yakınının meslekten ve kamu görevinden ihraç edildiğini belirtti.

Söz konusu akademisyenlerin yargılama sürecinin 7 yıldır devam ettiğini söyleyen Taşkın, "Futbolda hakem taraf tutarsa neler olacağını biliyoruz." dedi.

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GÖREVE İADELERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Karara itiraz eden akademisyenlerin bir kısmı için göreve iade kararı verilirken, bir kısmının ret kararı ile karşılaştığını anlatan Taşkın, yargıdan olumlu karar alan bazı akademisyenlerin, üniversite rektörlükleri tarafından açılan davalar nedeniyle göreve iadelerinin gerçekleşmediğini de belirtti.

DANIŞTAY 5.DAİRESİ BASKI ALTINDA

CHP'li Taşkın, bazı akademisyenler hakkındaki mahkeme kararlarının Danıştay 5. Dairesine gönderildiğini bildirerek, "Barış akademisyenlerinin hukuki olarak yaşadıkları düğümleri çözecek süreç, Danıştay 5. Dairesine gidecek. Bu Daire de son dönemde ciddi olarak baskı altına alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

Yargı erkinin, bağımsız ve tarafsız karar alması gerektiğini dile getiren Taşkın, akademisyenler hakkındaki davaların sadece onları değil ülkenin demokratik geleceğini de ilgilendirdiğini söyledi.


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