Danıştay'dan 'zeytinlikler' hakkında karar

Yayınlanma: 05.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2023 - 04:00

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasının önünü açan maden yönetmeliğindeki değişikliğin iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Davaya bakan Danıştay 8. Dairesi ise ilginç bir karara imza attı. Aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi’nden cumhurbaşkanı kararıyla çıkılmasını da hukuka uygun bulan daire olan 8. Daire, davayı “ehliyet” yönünden reddetti. Kararda, “yönetmelik ile davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunmadığı” savunuldu.

İKİ HAKİM ŞERH DÜŞTÜ

Karara muhalif kalan 2 üye ise HKP’nin ülke düzeyinde örgütlendiğini belirterek, “ülke menfaati”ne dikkat çekerek, “Uyuşmazlık, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile korunma altına alınan çevre hakkı ile ilgili olduğundan ve davacı partinin kamu yararı gözeterek çevre hukuku ile ilgili düzenlemelere karşı dava açma ehliyetinin olduğu tartışmasız bulunduğundan, davanın ehliyet yönünden reddi yolundaki karara katılmıyoruz” şerhi düştü.

(Pınar Akbina)

‘SİYASİ BASKI ALTINDA VERİLDİ’

Cumhuriyet’e konuşan HKP avukatlarından Pınar Akbina, “Kararın siyasi baskı altında verilmiş olduğunu düşünüyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasına ilişkin yargı sürecinde ehliyet yönünden ret kararı verildiğini ancak itiraz sonucu bu kararın kaldırıldığını anımsatan Akbina, HKP’nin seçimlere katılma yeterliğinin de olduğunu vurgulayarak, “Kesinlikle hükümsüz, gerekçesi olmayan bir karar. Karara itiraz edeceğiz. Daha önceki davalarımızı da emsal göstereceğiz. Diploma davası, en önemli örneklerinden biri” diye konuştu.