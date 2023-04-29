Depremzedelerin zeytinlikleri hastane inşaatına kurban ediliyor!
İktidar, Hatay Antakya’da 200 dönüm arazi için acele kamulaştırma kararı aldı. Gerekçe “şehir hastanesi projesi” olarak açıklandı. Ancak depremzededen alınıp hastane yapılacak alanın büyük kısmında zeytinlik ve meyve ağaçları var. Yurttaş tepkili.
Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi için, 14 Nisan Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeni şehir hastanesi yapımı amacıyla bölge sakinlerinin mülkleri acele kamulaştırıldı. Acele kamulaştırılan 200 dönüm arazide, çoğunlukla zeytin ağaçları olmak üzere kayısı, armut gibi meyve ağaçlarıyla birlikte depremde hasar almamış yapılar da bulunuyor. Projenin gerçekleştirilmesi durumunda ciddi çevresel yıkım, göç ve üretimsizlik yaşanması öngörülüyor.
Depremzedeler halen çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirirken tek geçim kaynakları olan topraklarının kamulaştırılmasına tepki gösteriyor. Cumhuriyet’e konuşan mahalle sakinlerinden Seyran Ateş, söz konusu kararı Resmi Gazete’den öğrendiklerini ve kendilerine bir tebligat yapılmadığını söyledi.
Ateş şöyle devam etti:
“Kamulaştırılan bölgenin yüzde 60’ı zeytin ağacından oluşuyor. Devletin bize destek olması gereken yerde biz yine mağdur olduk. Yapımı devam eden Antakya Devlet Hastanesi ile planlanan şehir hastanesi arasında 5 km mesafe bulunuyor. Tarıma da hayvancılığa da hastaneye de ihtiyacımız var. Hastaneleri planlarken tarım arazilerini, zeytin bahçelerini, depremden sağlam çıkan evleri yok ederek değil, daha verimsiz ve işlevsiz araziler seçilmelidir. Bizim yaşamamız için hastaneden önce yaşamımızı devam ettirecek zeytin ağaçlarına, sebze, meyveye, tarım ve hayvancılığa ihtiyacımız var.”
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