Davet Erdoğan'dan: Mesrur Barzani Saray'a geliyor

Yayınlanma: 07.01.2025 - 11:54

Güncelleme: 07.01.2025 - 11:54

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geliyor.

En son Ankara ziyaretini 17 Ekim 2024 tarihinde yapan Mesrur Barzani, Barzani saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlanacak..

BİRÇOK KRİTİK BAŞLIK MASADA

İktidara yakın A Haber'in aktardığına göre, görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere birçok kritik başlığın görüşmede ele alınması bekleniyor.

Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin görüşüleceği görüşmede Barzani, Erdoğan tarafından kabul edilmeden önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bakanlıkta bir araya gelecek.

Görüşmede ayrıca Türkiye üzerinden petrol sevkiyatlarının yeniden başlanmasının da ele alınabileceği belirtiliyor.





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