Sinan Oğan'dan İYİ Partili Özkan'a 'Barzani' yanıtı: 'Senaryo yazıyorsunuz…'

Yayınlanma: 04.06.2023 - 10:19

Güncelleme: 04.06.2023 - 10:22

İkinci tur oylamasının ardından cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Meclis’te yemin edip göreve başladı. Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında 2 isim hariç sil baştan değiştirdiği yeni kabinesini de kamuoyuna tanıttı.

Daha sonra Saray'da 'Göreve Başlama Töreni' gerçekleştirildi. Törene yabancı liderler ve temsilcilerinin yanı sıra Türkiye siyasetinin önemli isimleri de davet edildi.

SOSYAL MEDYA BU KAREYİ KONUŞTU

Davet sırasında çekilen bir kare ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Karede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda Erdoğan’a desteğini açıklayan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan vardı.

“ÜLKÜCÜYÜ KESSEN BARZANİYLE YAN YANA GELMEZ”

Kareyi sosyal medya hesabından paylaşan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan “Ülkücüyü kessen Barzani ile fotoğraf çektirmez. Plana sadık kalmış” ifadelerini kullandı.

OĞAN'DAN 'BARZANİ' YANITI

Özkan'ın paylaşımına Oğan’dan yanıt gecikmedi. Oğan sosyal medyadan verdiği yanıtta şu sözleri kullandı:

“İbrahim bey merak ediyorum bunu cehaletten mi yazdınız, yoksa belediye işlerinden arta kalan vakitlerde yarı zamanlı trollük mü yapıyorsunuz? Hiç uluslararası bir toplantıya katılmadın mı, hiç kokteyle katılmadın mı ömründe? Bu tür ortamlarda siz birisiyle konuşurken birileri gelir orada durur ve ya sizin konuştuğunuz kişi ile selamlaşır? O esnada orada bulunan fotoğrafçılar da fotoğraf çeker. Bunlar önceden planlanan görüşmeler değil ki… Senaryo yazıyorsunuz..."