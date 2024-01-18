Davut Güloğlu, Yeniden Refah'ın Düzce adayı oldu
Önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimde adaylar birer birer açıklanırken Yeniden Refah, Düzce'de ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nu aday olarak belirledi.
Şarkıcı Davut Güloğlu bir süre önce Yeniden Refah Partisi'nden siyasete atılmıştı. Geçen seçimde milletvekili adayı da olan Güloğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde ise Yeniden Refah Partisi tarafından Düzce Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.
Davut Güloğlu'nun adaylığı Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Paylaşımda "Düzce Belediye Başkan Adayımız kıymetli sanatçımız Davut Güloğlu oldu. Düzce’ye ve partimize hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.
Yeniden Refah Partimizin bugün açıklanan belediye başkan adayları hayırlara vesile olsun. pic.twitter.com/5PIIQoUuPW— Yeniden Refah Partisi (@rprefahpartisi) January 18, 2024
Kendi sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Güloğlu şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan ile beraber Milli Görüş bayrağının tek temsilcisi Yeniden Refah Partimizin ahlaklı belediyecilik anlayışını Düzce’ye taşımak için yola çıkıyoruz."
"Akademisyenlerimizin hazırladığı projeler ve Milli Görüş kadrolarıyla eskiyi yıkmaya değil; eskiyi güzelleştirmeye geliyoruz. Düşmanlık etmek için değil, sevgi göstermek için geliyoruz. Kazanmak için değil şehirlerimize sahip çıkmak için geliyoruz."
"Düzce’mizde işi ehline teslim edeceğimiz bir yönetim anlayışı ve tasarruf tedbirlerimizle birlikte vatandaşımızın sırtında değil yanında olacağımızı ve 94 ruhuyla yeniden tüm ihtiyaçlara koşacağımızı ilan ediyorum. Düzce’miz için omuz verecek olan ve ihtiyaçlarına çözüm üreten tüm vatandaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır."
Düzce Belediye Başkan Adayımız kıymetli sanatçımız Davut Güloğlu oldu. Düzce’ye ve partimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/ieofOXv65g— Yeniden Refah Partisi (@rprefahpartisi) January 18, 2024
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