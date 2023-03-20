Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 17:09

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 17:09

Davut Güloğlu'nun hayatı, müzik kariyeri ve siyasi kariyeri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Davut Güloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Davut Güloğlu'nun Yeniden Refah Partisi'ndeki görevi ne? İşte, Davut Güloğlu hakkında merak edilenler...

DAVUT GÜLOĞLU KİMDİR?

Davut Güloğlu, 1 Ocak 1972 tarihinde Rize'nin Yenigüzel ilçesinde dünyaya geldi. 11 çocuklu bir ailenin yedinci çocuğudur. Babası Çaykur'da memur, annesi ev hanımı idi. Çocukluğu Rize'de geçti. 13 yaşında iken annesini, 14 yaşında iken babasını kaybetti. Lise eğitimini yarıda bıraktı. Altı yıl Rize'nin amatör futbol kulüplerinde futbol oynadı.

1991 yılında İstanbul'a yerleşerek ailesinin işleri ile ilgilendi, marketçilik yaptı. Bu dönemde Arif Sağ'ın açtığı müzik kurslarına katılan ve beste yapmaya başlayan Güloğlu, marketinin iflas etmesi üzerine düğün salonlarında şarkıcılık yaptı.

Sanatçı 1998 yılında 'Sarılsam da Olmayi Darılsam da Olmayi' adlı albümü çıkardı. Bu albümü ile ilgili olarak "ben beni yansıtamadım" sözleriyle memnuniyetsizliğini ifade etti.

2001 yılının Ocak ayında 'Nurcanım' adlı albümü çıkardı. Çok ilgi gören ve Güloğlu'nu meşhur eden bu albümün korsan satışlarla birlikte yaklaşık 2 - 2,5 milyona yakın kopya sattığı düşünülür. Güloğlu, Nurcanım şarkısı ile dönemin cumhurbaşkanının dikkati çekmiş ve yapımcısı Şahin Özer, kendisini Ahmet Necdet Sezer'in bizzat arayıp "ülkenin bulunduğu bu ortamda bu neşeli şarkı ile moralleri yükselttiniz" dediğini ifade etmiştir.

2003 yılının Mayıs ayında 'Katula Katula' adlı albümü çıkardı. Bu albüm ile kendi albüm satış rekorunu kıran Davut Güloğlu, 'Karadeniz'in Ricky Martini' olarak anıldı. Albüm, Türkiye dışında Avrupa'da Türklerin yoğun olduğu bölgelerde ilgi gördü. Aynı yıl albümünde bulunan Nez ile düet yaptığı Yalan Mı? isimli şarkısını single olarak piyasaya sürdü.

2004 yılında 'Dur Orda Dur' teklisini, bir yıl sonra 'Çat Çat', 2007'de 'Kapak Olsun', 2009'da 'Kopalım Bari', 2012 yılında 'Seni Seni' albümlerini çıkardı.

17 Eylül 2006 tarihinde yayımlanmaya başlayan 'Sev Kardeşim' adlı dizide Hande Ataizi ile başrolü paylaştı. 2011'de Kanaltürk televizyonunda 'Hayata Gülerken' adlı sabah kuşağı programında Ece Erken ile birlikte sunuculuk yaptı.

Altı yıl aradan sonra 2018'de Hayat Devam Ediyor adlı albümü, 2020'de Çareler de Çaresiz adlı teklisi piyasaya çıktı.

DAVUT GÜLOĞLU SİYASİ KARİYERİ

20 Şubat 2022 tarihinde Yeniden Refah Partisi'nde Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Danışmanı olmuştur.

DAVUT GÜLOĞLU ÖZEL HAYATI

Davut Güloğlu, 1993 yılında Sibel Yıldırım ile evlendi ve bu evlilikten bir oğlu oldu. Çift, 2003 yılında boşandı.

DAVUT GÜLOĞLU ŞARKILARI - ALBÜMLERİ

1998: Sarılsamda Olmayi Darılsamda Olmayi

2001: Nurcanım

2003: Katula Katula

2003: Yalan Mı? feat - Nez

2004: Dur Orda Dur

2005: Çat Çat

2007: Kapak Olsun

2009: Kopalım Bari

2012: Seni Seni

2014: Hapishane İçinde

2015: Aşk

2018: Hayat Devam Ediyor / Bu Kadar Naz Olur Mu?

2020: Çareler De Çaresiz

DAVUT GÜLOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2002: Reyting Hamdi

2006: Sev Kardeşim

2007: Tatlı İntikam

2008: Kırmızı Işık



