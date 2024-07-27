Davutoğlu çağrısını yineledi: Abbas hayır demişse Heniyye’yi davet ediniz

Yayınlanma: 27.07.2024 - 23:04

Güncelleme: 27.07.2024 - 23:06

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Netanyahu'nun ABD Kongresinde ayakta alkışlanmasına tepki göstererek 'Hamas lideri Heniyye'yi TBMM'ye davet edelim' çağrısı yapmıştı. Erdoğan bunun üzerine Filistin Devlet Başkanı Abbas'a bu davetin yapıldığını ama Abbas'ın davete gelmediğini söylemişti.

Davutoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin TBMM'de Genel Kurul çatısı altında insanlığa hitap etmesi için davet edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Erdoğan da, "Bazı siyasi partiler diyorlar ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve Parlamentoda konuştursun.' Size davet etmediğimizi kim söylüyor?" ifadelerini kullanmıştı.

"HENİYYE'Yİ DAVET EDİNİZ"

Davutoğlu, Erdoğan'ın bu açıklamalarına karşı X hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı. Davutoğlu, "Abbas hayır demişse Haniyye'yi davet ediniz" dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanım; bugün Gazze’de yaşanan soykırım karşısında insanlık onurunun sesinin TBMM’den duyulması tarihe ve insanlığa olan borcumuzdur.

Sayın Abbas davetinize hayır demişse, bugün soykırımcı İsrail’e karşı direnişin temsilcisi olan ve en yakınlarını bu direnişte şehit vermiş olan Gazze’nin seçilmiş lideri Heniyye’yi mazlum milletlerin meclisi TBMM’ye davet ediniz.

Sayın Heniyye, Türkiye’den gelecek bir davete icabet edeceğini dünkü görüşmemizde bize bildirdi. Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşması sonrasında Gazze halkının sesinin ve feryadının Ankara’dan dünyaya yayılması sizin için de ülkemiz için de insanlık vicdanına hitap bakımından büyük bir itibar vesilesi olacaktır. Bu yönde atılacak her adımı tereddütsüz destekleyecek ve yanınızda olacağız."