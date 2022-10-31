Davutoğlu 'Che'yi saygıyla andığını' söyledi, '20 yıl önceki Erdoğan'ı Che Guevara'ya benzetebilirdiniz' dedi

31 Ekim 2022 Pazartesi, 16:37

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV'de konuk olduğu İlker Karagöz ile Çalar Saat programında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski AKP'li iş insanı Ethem Sancak'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı emperyalizme karşı mücadelenin sembol ismi, Küba Devrimi'nin önderlerinden Che Guevara'ya benzetmesine ilişkin konuşan Davutoğlu, "20 yıl önceki Erdoğan'ı Che Guevara'ya benzetebilirsiniz" iddiasında bulundu.

Che Guevara için "Sağ gelenekten gelen biriyim ama Che Guevara'ya olağanüstü saygıu duydum. Yiğit bir devrimci. Ezilenlerin, sömürülenlerin, emperyalizme karşı direnenlerin sembolü olarak saygıyla selamlıyorum" diyen Davutoğlu, "Peki Ethem Sancak ve yanında oturan Doğu Perinçek, Che Guevara'nın adını ağzına almayı hak ediyorlar mı? Ethem Sancak'ın servetinin kaynakları nerede? Hangi devlet kaynjağını kullanarak bugünkü servetlerini edindiler?" diye devam etti.

Davutoğlu, "20 yıl önceki Erdoğan'ı Che Guevara ile benzetebilirdiniz. Keçiören'de, sıradan insanların arasında yaşadığı dönemde... O Tayyip Erdoğan'ı saygıyla selamlıyorum. O zaman hepimizde devrimci bir ruh vardı" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, "Benim aldığım tek maaş vardı. Bir gün Tayyip Erdoğan'ın akrabalarına kaynak aktaracağına ihtimal vermezdim. Cuma günü yapılan açıklamalar, beni hiç heyecanlandırmadı riyakarlığın daniskası" diye konuştu.

ETHEM SANCAK NE DEMİŞTİ?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Ulusal Kanal'da yayınlanan 'Nuh'un Gemisi' programında konuşan Vatan Partili Ethem Sancak, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte kendisine "Che Guevara nasıl nasıl bir adam?" sorusunu sorduğunu ve verdiği yanıtı anlattı.

Sancak, bir gün Erdoğan’ın kendisine "Che Guevara nasıl nasıl bir adam?" diye sorduğunu ifade ederek “Efendim saatlerce anlatmam lazım. Sizin de vaktiniz yok. Ben size söyleyeyim, sizinle Che Guevara arasındaki tek fark o namaz kılmıyordu. Siz kılıyorsunuz. O sözden sonra ‘Dünya beşten büyüktür' lafını söylemişti. İlk çıkışı" sözleriyle yanıt verdiğini açıkladı.