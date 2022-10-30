Ethem Sancak: Erdoğan, Che Guevara'nın namaz kılanı...

30 Ekim 2022 Pazar, 14:42

İş insanı Ethem Sancak, katıldığı bir panelde AKP'nin kuruluşuyla ilgili "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" demesinin ardından AKP'den kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Sancak, kararı öğrenmesinin ardından partisinden istifa etmiş, daha sonra ise Doğu Perinçek'in genel başkanı olduğu Vatan Partisi'ne katılmıştı.

Eski AKP'li iş insanı Ethem Sancak ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da birlikte sundukları "Nuh'un Gemisi" adlı programında açıklamalarda bulundu.

Perinçek ve Sancak, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'muhafazakar devrimci' kavramını değerlendirdikleri programda, Sancak, bir gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine 'Che Guevara nasıl nasıl bir adam?' diye sorduğunu ifade ederek verdiği yanıtı aktardı.

Sancak, şu ifadeleri kulandı:

“Efendim saatlerce anlatmam lazım. Sizin de vaktiniz yok. Ben size söyleyeyim, sizinle Che Guevara arasındaki tek fark o namaz kılmıyordu. Siz kılıyorsunuz. O sözden sonra 'dünya beşten büyüktür' lafını söylemişti"