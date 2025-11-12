Davutoğlu: CHP'nin kapatılması için Yargıtay'a bildirimde bulunulması tam bir facia

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.11.2025 14:18:00
DHA
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasıyla ilgili, "İddianame açıklandıktan sonra İstanbul Başsavcılığı'nın CHP'nin kapatılması için Yargıtay Başsavcılığı’na bildirimde bulunduğu haberleri tam bir facia" dedi.

 

TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partileri milletvekillerinden kurulu Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı düzenlendi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesiyle ilgili nedenlerin araştırılmasını ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyledi.

Ardından 2008 yılında AKP'ye açılan kapatma davasını hatırlatan Davutoğlu, "Aradan geçen 17 yıl sonra İBB soruşturması sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame ve sonrasında yaşananları görünce, 'Nereden nereye geldik' diye başımı iki elimin arasına alıp düşündüm. İddianame 3 bin 741 sayfa. Aylardır vurguladığım, benim için hayat felsefi olan bir ilkeyi tekrar vurguluyorum; iktidar veya muhalefet kim yaparsa yapsın yolsuzluklara karşı en kararlı mücadeleyi verelim. Ancak sormak gerekmez mi? İddianamenin ana odağını oluşturan, 'Örgütün amaçları kapsamında maddi zenginleşme, bu yolla CHP’yi ele geçirme ve cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturma' iddiası ise bu suçları kökten yok edecek olan yasaları neden çıkarmadınız. 'Siyasi ahlak', 'Siyasetin finansmanı', 'İhale yasası', 'İmar yasası' gibi reform yasalarımıza niye karşı çıktınız ve üzerimize Sorosçu pelikan çetelerini sürerek önümüzü ahlaksız yöntemlerle niye kestiniz? Geldiğimiz yerden memnun musunuz?" dedi.

'KAPATMA' İHBARI: TAM BİR FACİA

Davutoğlu, sözlerinin devamında da "İddianame açıklandıktan sonra İstanbul Başsavcılığı'nın CHP'nin kapatılması için Yargıtay Başsavcılığı’na bildirimde bulunduğu haberleri ise tam bir facia. Gerekçe Anayasa'nın 68-69 ve 'Siyasi Partiler Kanunu'nun 101'inci maddesinin ihlali" değerlendirmesinde bulundu.

Davutoğlu ayrıca, Türkiye'nin parti kapatma davalarından çok çektiğini ve CHP'ye kapatma davası açılmasının kimseye faydası olmayacağını söyledi.

