Davutoğlu: Erdoğan da belediye başkanıyken büyükelçilerle görüştü

06 Şubat 2022 Pazar, 10:38

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV’de kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın sunduğu ‘Liderler Özel’ programına konuk oldu.

Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu sırada İngiliz Büyükelçi Dominick Chlcott ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Sayın Erdoğan da belediye başkanıyken büyükelçilerle görüştü. Görüşmesi çok normal. Kimse buradan bir dış mihrak çıkarmasın. Açıkçası görüşmenin zamanlaması tartışılıyor. Bu görüşme afet döneminde olmasaydı daha iyi olurdu. Ama MOBESSE meselesi çok ciddi bir konudur" dedi.

Davutoğlu ayrıca "2018'de Sayın Erdoğan'a AK Parti Genel merkezinde dahi insanlar dinleniyoruz diyerek telefonlarını dışarda bırakılıyorsa Türkiye'yi siz düşünün demiştim. Türkiye'de özel hayatın gizliliği ve insanların kendisini güvende hissetmesi çok önemli" diye konuştu.

"İTTİFAKI DETAYLANDIRIYORUZ"

Öte yandan Davutoğlu, Millet İttifakı’nın ismini değiştirmeyi konuştuklarını söyledi.

Davutoğlu, “Biz bu ittifakı detaylandırıyoruz. Oturup konuşacağız. Asıl bizim seçime kadar ne yapacağımız önemli. Sayısal artış olacak ama bu yetmez. Bunun içeriği ne olacak? Onu netleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin aksaklıkları ortaya daha net şekilde çıktı. Artık Türkiye’nin kurumlarının yeniden inşa edilmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu şöyle devam etti:

"Şu ana kadar bu çerçeveye olumsuz yaklaşan olmadı ve süreç işliyor. Türkiye’de erken seçim bir anda ilan edile bilinir. O seçim telaşına girmeden elimizde ne varsa ortaya koymalıyız. Millet İttifakı’nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz. Masada farklı isimler var ama bunu açıklamam doğru olmaz"