Davutoğlu'ndan, Ergin Ataman’a destek: 'Tüm siyonistleri adeta çıldırttı'

24.01.2026 10:00:00
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, küfürlü tezahüratlara maruz kalan Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman’a destek vererek, "Salona girişi, kendinden emin vakur duruşu; tüm tehditlere karşın 'ben bir Türk vatandaşıyım, bana bir şey yapamazsınız' ifadesiyle tüm siyonistleri adeta çıldırtan Sayın Ergin Ataman'ı yürekten kutluyorum" dedi.

Tel Aviv’de oynanan Maccabi Tel Aviv–Panathinaikos karşılaşmasında, Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman tribünlerden gelen küfürlü tezahüratlara maruz kaldı.

Yaşananların ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaptı.

"SİYONİSTLERİ ADETA ÇILDIRTAN SAYIN ERGİN ATAMAN’I YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Ergin Ataman’a destek veren Davutoğlu, şunları kaydetti: 

"Salona girişi, kendinden emin vakur duruşu; tüm tehditlere karşın 'ben bir Türk vatandaşıyım, bana bir şey yapamazsınız' ifadesiyle tüm siyonistleri adeta çıldırtan Sayın Ergin Ataman’ı yürekten kutluyorum." 

