Davutoğlu’ndan TBMM’ye orman yangınları için acil çağrı: 'Milli seferberlik ilan edilmeli'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin her bir yanını saran yangınlar artan sıcaklıklar ve bireysel hatalarla izah edilebilmenin çok ötesine geçmiştir. Rant ihtirası ve kurumsal zaaflar ihmalin ötesinde ihanet boyutuna ulaşmış durumdadır" ifadelerini kullandı.

"Vatanın ciğerleri, milletin yüreği yanarken TBMM tatil yapamaz!" diyen Davutoğlu, TBMM’nin acil toplantısında, siyasilerin sadece kendi kitlesine mesajlar verdiği nutuklar atılmaması gerektiğini belirtti.

"ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALI"

"Alanda aralıksız çalışacak bir Araştırma Komisyonu kurulmalıdır" çağrısında bulunan Davutoğlu, komisyonda yangınların çıkış nedenleri, alanların rant değerleri, müdahalede yaşanan zaaflar, kurumsal yetersizlikler ve hukuki mevzuat eksiklikleri gibi konuların araştırılmasını istedi.

Ahmet Davutoğlu, "Her bir ağacın bu toprakların sahibi ve ‘ekolojik vatandaşı’ olduğu anlayışıyla yangınlara neden olanlar toplu katliam yapmışcasına cezalandırılmalı. Bu yangınlara müdahalede yetersiz kalan bütün kurumların yetkilileri görevlerinden alınmalıdır. Ülkemizin kriz çözme kapasitesini daraltan kim varsa hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.