Davutoğlu, Osman Kavala'nın 'serbest bırakılacağı' tarihi verdi

03 Kasım 2021 Çarşamba, 15:21

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda Osman Kavala'nın serbest bırakalacağını söyledi.

Davutoğlu, Beştepe'de Soros ile bağlantılı danışmanlar olduğunu öne sürerek, "Soruşturmayı genişletsinler, varacakları yer Pelikan Çetesi’nin unsurlarına kadar gider Soros. Çünkü Soros’la doğrudan irtibatlı ve onunla birlikte çalışmış danışmanlar var" ifadelerini kullandı.

TARİH VERDİ

Osman Kavala’nın serbest bırakılacağına dair öngörüsünü de paylaşan Davutoğlu, “30 Kasım civarında yine bir kahramanlık hikayesi üretilebilirse üretilecek. Bu sefer da Kavala serbest bırakılarak kurtulmaya çalışılacak” dedi.

'10 BÜYÜKELÇİ REZALETİ YAŞANMAZDI'

Erdoğan'ın geçmişte George Soros ile yaptığı görüşmelere işaret eden Davutoğlu, Rahip Brunson ve Deniz Yücel'in serbest bırakılmasıyla ilgili, “Onlar yaşanmasaydı, 10 büyükelçi rezaleti yaşanmazdı” dedi.