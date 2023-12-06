Davutoğlu: Savaşın başından beri İsrail’e Türkiye’den 350 gemi gitti

Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:47

Güncelleme: 06.12.2023 - 11:47

İsrail ordusuna Türkiye’den gönderildiği iddia edilen termal kıyafetler Saadet-Gelecek Partisi ortak grup toplantısında konuşuldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, savaşın başladığı 7 Ekim tarihinden itibaren Türkiye’den 350’den fazla geminin İsrail’e gittiğini öne sürdü.

İletişim Başkanlığı’nın İsrail ordusuna Türkiye’den gönderildiği iddia edilen termal kıyafetlerle ilgili görüntülerin eski olduğu yönündeki açıklamasına da değinen Davutoğlu, "'Türkiye’den İsrail’e hiçbir gemi gitmiyor' diyemiyorlar. Bir kelime oyunu üzerinden savunmaya geçmeye çalışıyorlar." dedi.

“İSRAİL’E GİDEN GEMİŞER AK PARTİ İLE İLİŞKİLİ İŞ ADAMLARININ”

Davutoğlu’nun açıklamaları şöyle:

"Bir resim daha, bu sefer bir video. Bu videoyu da dikkatlice izleyin. Bu video aynı zamanda bir utanç tablosunu yansıtmakla kalmıyor, bir milletin nasıl susturulduğunu da gösteriyor. Bu Türkiye’den İsrail’e giden, birçoğu da İsrail ordusu tarafından kullanılan malzemelerin İsrail tarafından teşhir edilmesinin videosu. Yüz kızartıcı bir video. Bu çekilebilenler. Şu ana kadar İsrail’e 7 Ekim’den bu yana giden Türk gemisinin sayısı 350’yi geçti. Bu gemilerin kimlikleri tek tek çıkarıldığında birçoğunun AK Parti’yle iktidarla doğrudan ilişkili iş adamları olduğu ortaya çıkıyor.

Bu video üzerine İletişim Başkanlığı, alelacele dezenformasyon birimi üzerinden, bu videoda made in Turkey yazıyormuş orada, o yüzden daha önce çekilmiş bir videoymuş. Bir kelime üzerine söyleniyor bu. Şunu çıkıp diyemiyorlar; “Türkiye’den İsrail’e hiçbir gemi gitmiyor” diyemiyorlar. Bir kelime oyunu üzerinden savunmaya geçmeye çalışıyorlar."