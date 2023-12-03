Davutoğlu’ndan o kareye sert tepki: ‘Hiç mi utanmıyorsunuz?’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından COP28 zirvesi sonrası çekilen aile fotoğrafında Erdoğan'ın Herzog'la aynı karede olmasına sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 13:10
Davutoğlu’ndan o kareye sert tepki: ‘Hiç mi utanmıyorsunuz?’
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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28), geçtiğimiz Dubai'de yapıldı.

Zirvede savaşın durması ve Filistin halkı için onurlu bir yaşam çağrısı yapıldı. Konferans sonrası dünya liderleri, aile fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf karesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog aynı fotoğraf karesinde yer aldı.

"HİÇ Mİ UTANMIYORSUNUZ?"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı fotoğraf karesinde olmasını eleştirerek Müslüman ülkelerin liderlerine çağrıda bulundu. 

Davutoğlu, "Gazze’de mazlum kardeşlerimiz katledilirken, İsrail Cumhurbaşkanıyla aynı fotoğrafta olmaktan vicdanınız sızlamadı mı?" dedi.

Ahmet Davutoğlu şunları söyledi:

"Ey İslam Dünyası liderleri! Gazze’de soykırım devam ederken, Dubai’de İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı fotoğraf karesine girmek Müslüman ülke liderlerine yakışır mı? Gazze’de mazlum kardeşlerimiz katledilirken, İsrail Cumhurbaşkanıyla aynı fotoğrafta olmaktan vicdanınız sızlamadı mı? Bu resim karesi sebebiyle Allah önünde vereceğiniz hesaptan hiç mi korkmuyor, yürekleri Gazze için çarpan kendi halklarınızdan hiç mi utanmıyorsunuz?"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un katılmasını gerekçe gösteren İran heyeti, zirveyi terk etme kararı almıştı.


ahmet davutoğlu Gelecek Partisi Isaac Herzog Recep Tayyip Erdoğan

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