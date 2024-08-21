Ümit Özdağ: Ne zaman Şam'la görüşme mevzusu olsa Ahmet Davutoğlu karşımıza çıkıyor

Yayınlanma: 21.08.2024 - 22:38

Güncelleme: 21.08.2024 - 22:39

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV'de katıldığı programda sınır ötesine dair açıklamalarda bulundu.

Irak ile yapılan anlaşmanın Ahmet Davutoğlu politikası olduğunu söyleyen Özdağ, Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler'in açıklamalarında Davutoğlu'nun izlerinin görüldüğünü söyledi.

Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"IRAK'TAN ÇEKİLMEYİ KABUL ETMİŞSİNİZ"

"Irak'la anlaşmanın neden yapıldığına dair açık bir gösterge yok. Bu anlaşmanın tek mantığı var. Telaffuz edilecek bir mantık değil. Programda söylenecek bir mantık değil. Bundan şüphelenen insanların olduğunu biliyorum. İnşallah öyle değildir diyorum. Bu bir boşaltma operasyonu olabilir. Cumhuriyetin politikalarından geri dönme olur.

Irak'la imzalanan diğer anlaşma olağanüstü önem taşıyor. Anlaşma ile Irak'tan askerlerin çekilmesi kabul ediliyor. o zaman Pençe Operasyonu ne olacak? Hani biz Irak kuzeyinde büyük bir bölgeyi kontrol ediyorduk. Orada bir çok şehit verdik. Burası boşaltılıyor mu, diye soruyorum.

Anlaşma Irak merkezli bir internet sitesi tarafından metni yayınlandı. Bu anlaşmanın gizli bölümleri ve eklerinin yayınlanmamasına dair madde olmasına rağmen yayınlandı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Esad'la görüşelim' diyor. Önce Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler kararlarına atıfta bulunuyor. Milli Savunma Bakanı, Esad yönetimine, yeni anayasa yapılacak, seçimler yapılacak ve sınır güvenliği sağlanacak diye şart koşuyor. Ben soruyorum: Irak'ta sınır güvenliği sağlandı mı? Irak'tan çekilmeyi kabul etmişsiniz."

"NE ZAMAN ŞAM'LA GÖRÜŞME MEVZU OLSA DAVUTOĞLU KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

Bakın Cumhurbaşkanı, Esad'la görüşme çağrısı yaparken Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın bu mesajı Şam'la görüşmüyoruz demektir.

Benim gördüğüm şu: Son bir aydaki olaylar ve Dışişleri Bakanı'nın açıklaması Davutoğlu'nun görüşüdür. Aynı görüşü Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı'ndan duyuyoruz. Hala Davutoğlu başbakansa haberimiz olsun. Şam ne zaman Türk tarafıyla konuşmaya başlasa karşımızda Davutoğlu'nun fikirleri çıkıyor."