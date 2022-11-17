Davutoğlu, 'Utanç duyduğum bir olayı anlatmak istiyorum' dedi ve açıkladı: 'Üzerinde ay yıldız olan uçak kokainle yakalandı'

17 Kasım 2022 Perşembe, 16:24

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, partisinin Uyuşturucu ile Topyekûn Mücadele programını açıkladı. Davutoğlu burada yaptığı açıklamada, gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu.

“Bu ülke adına utanç duyduğum bir olayı anlatmak istiyorum” diyen Davutoğlu, "Üzerinde ay yıldız olan bir uçak kokainle yakalandı. Ve bu ülkede bu gündem olmamışsa eğer bu ülkede bu gündem olduktan sonra İçişleri Bakanı yerinde oturuyorsa, cumhurbaşkanı sesini kesmişse hiç kimse milli haysiyetten ve onurdan bahsedemez arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi liderinin açıklamasının ilgili bölümü şekilde: