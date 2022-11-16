İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar... 'Bebek kıyafetlerine' emdirilmiş kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda bebek kıyafetlerine emdirilmiş halde 14 kilogram 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı NARKOKİM ekiplerince havalimanı kargo bölümünde yurt dışına gidecek kargo riskli olarak değerlendirildi.
KIYAFETLER ÜZERİNDE TEST YAPILDI
Şüpheli gönderi x-ray taraması ve narkotik dedektör köpekleri ile incelendi. Narkotik dedektör köpeklerin kargo içerisindeki eşyaya tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı.
Kargo içerisinde bulunan bebek kıyafetleri ve yatak örtüleri üzerinde test yapıldı.
YİNE METAMFETAMİN
Yapılan testte eşyalarda metamfetamin türü uyuşturucu tespit edildi. Daha sonra kimyasal yöntemlerle ayrıştırılacak olan metamfetaminin eşyalara emdirilerek, gizlenmeye çalışıldığı anlaşıldı.
Olay hakkındaki soruşturmaya Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü olarak devam edildiği belirtildi.
Video Haberler
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandır
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li başkan iddiayı yalanladı
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- Bakan Özer'in hareketi tepki çekti!
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- Soylu reddetmişti, Erdoğan kabul etti
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'saksı' açıklaması: Erteledim...
- Polonya, Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- 'Bu yalanlarınızın hesabını sormazsam...'
- Süleyman Soylu'ya 'bombalı saldırı' tepkisi