Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Bahçeli, Soylu ve Albayrak için nasıl mücadele etti?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin geçmişte Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın görevden alınmaması için devreye girdiğini anlattı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bazı Bakanların görevden alınmasını MHP lideri Devlet Bahçeli’nin engellediğini öne sürdü.
Flash TV'de konuşan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "gücü kaybetme korkusu" yaşadığını söyledi.
Davutoğlu konuşmasının devamında, birçok AKP'li ismin Bakanlara ulaşamadığını ancak MHP'li milletvekillerinin çok rahat ulaştığını iddia etti. Davutoğlu ayrıca, Bahçeli'nin bazı bakanların görevden alınmasını engellediğini belirtti.
Davutoğlu şunları söyledi:
"Süleyman Soylu olayında... Sayın Bahçeli konuşana kadar bu Sedat Peker’in iddiaları sonrası Sayın Erdoğan’dan bir şey duydunuz mu? Sayın Bahçeli, ‘İçişleri Bakanımızın arkasındayız’ dedikten bir gün sonra sanki mecbur kalmış gibi. Aynı şey diğer bakanlar için de geçerli, Berat Albayrak’ın arkasında Bahçeli durdu. Şimdi bunu kimse unutturamaz.
Türkiye’ye bu felaketi yaşatan damat bakanı en öven kimdir? Bahçeli’dir! Emin olun Ruhsar Pekcan’ın arkasında dursa Ruhsar Pekcan da bakanlığa devam edebilirdi."
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