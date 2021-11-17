Son dakika... Cemil Çiçek'ten Devlet Bahçeli'ye yanıt: Kimi işaret etti?

17 Kasım 2021 Çarşamba, 07:48

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, "yüzde 50+1" çıkışının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini hedef alan açıklamalarına yanıt verdi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Cemil Çiçek, "Artık bir şey demiyorum. Ben sizinle yaptığım röportajda söylemiştim: Doğrusu siz gazetecilik yapıyorsunuz. İtirazlarım çok açık. Ama fikir değil ben tartışılıyorum. Kusura bakmayın bundan sonra beyanat vermeyeceğim. Benim söylediğim belli Sayın Bahçeli'nin de. Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Kim nasıl değerlendiriyorsa ya da anlıyorsa anlasın. Bir kez daha söylüyorum: Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Açıklamalarım ortada. Değerlendirmesi gerekenler değerlendirir. Ayrıca açıklama yapmam gerekmez" dedi.

Cemil Çiçek, sözlerine şunları da ekledi:

"Ama gördünüz değil mi? Dediklerim doğru çıkıyor. Fikirler değil ben tartışılıyorum. Bu ortam sağlıklı bir konuşma ortamı değil ki! İnsanlar konuşsa… Altını yeniden çiziyorum: Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Dolayısıyla kamuoyu nasıl değerlendirir, değerlendirmesi gerekenler nasıl değerlendirecektir."

KİMİ İŞARET ETTİ?

Çiçek'in, "Konunun nasıl gündeme geldiği belli" sözleriyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu işaret ettiğini yazan Sözcü yazarı Erkin, yazısını şöyle sürdürdü:

"Yılların siyasetçisi Çiçek'in “Konunun nasıl gündeme geldiği belli” cümlesi çok önemli. Çünkü… Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile SP lideri Temel Karamollaoğlu arasında geçen görüşme sonrasında Karamollaoğlu'nun açıklamalarına işaret etti. Karamollaoğlu 11 Kasım'da, Erdoğan'ın sistemi “istikrar” vurgusuyla savunduğunu, sadece Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartından “50+1'in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1'i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık” şikayetinde bulunduğunu söyledi."

NE OLMUŞTU?

Cemil Çiçek, geçtiğimiz Pazar günü Sözcü yazarı Erkin'e "50 + 1 ciddi problem çıkarıyor. Gelecekte de çıkaracak" açıklamasını yapmıştı. Çiçek'in sözlerine MHP lideri Bahçeli'den yanıt gelmişti.

Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yüzde 50+1 oyu eleştirenleri anlayışla karşılamamız, bunu felaket olarak yorumlayan karamsarları makul bulmamız abesle iştigaldir. Sayın Cemil Çiçek, yüzde 50+1'in sıkıntılara sebep vereceğini iddia ediyor. Bu tuhaf ve tahrip gücü yüksek sözlerin benzerini Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini, siyasi anlaşmazlıkların içine düşmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Türkiye'nin kaostan, işgalden, imhadan kıl payı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarından çıkardınız. Buradan ne yapmaya, kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz?”