Son dakika | Erdoğan ve Bahçeli'nin ardından Kılıçdaroğlu ile Akşener de görüştü

17 Kasım 2021 Çarşamba, 15:42

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in saat 16.00'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmenin ardından ortak açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Bizler sorumluluk hisseden genel başkanlar olarak bir araya geldik. Bütün fatura sokaktaki vatandaşa çıkıyor. Türk Lirası eriyor. Sadece seyirci kalıyorlar. Karşımızda bir duvar var garip bir yapıyla karşı karşıyayız." dedi.

SEÇİM ÇAĞRISI YAPILDI

Erken seçim çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında, "Böyle zırvalıklarla ekonomi yönetilemez. Yönetemiyorsunuz. Merkez Bankası'nın ya müdürü ol açıklama yap ya da Merkez Bankası'na müdahale etme. Koskoca bir kurum itibarsızlaştırıldı. Kendisine açık çağrıda bulunuyorum. Yönetemiyorsun. Milletin sırtına daha fazla yük yükleme. Bir an önce ülkenin seçime gitmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun ardından konuşan Akşener, "Acil seçim çağrısına katılıyorum. Artık yolun sonu görülmüştür." dedi.

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Saray'da görüşmüştü.