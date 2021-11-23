Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye sert sözler: 'Kimler adına çalıştıkları araştırılmalı'

23 Kasım 2021 Salı, 10:38

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili dikkat çeen açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, kurda yaşanan sert yükseliş ile ekonomik kriz üzerine Erdoğan ve Bahçeli'ye yüklendi.

Davutoğlu, "Erdoğan-Bahçeli iktidarının ülkeyi batırarak verdikleri iktidarda kalma savaşının ismi 'Ekonomik kurtuluş savaşı' değildir! Her açıklamaları ekonomiye atılan bir füze etkisi yapan bu cehalet lobisi artık milli güvenlik sorunudur. Kimler adına çalıştıkları araştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: