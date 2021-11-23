Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye sert sözler: 'Kimler adına çalıştıkları araştırılmalı'
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili dikkat çeen açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, kurda yaşanan sert yükseliş ile ekonomik kriz üzerine Erdoğan ve Bahçeli'ye yüklendi.
Davutoğlu, "Erdoğan-Bahçeli iktidarının ülkeyi batırarak verdikleri iktidarda kalma savaşının ismi 'Ekonomik kurtuluş savaşı' değildir! Her açıklamaları ekonomiye atılan bir füze etkisi yapan bu cehalet lobisi artık milli güvenlik sorunudur. Kimler adına çalıştıkları araştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Erdoğan-Bahçeli iktidarının ülkeyi batırarak verdikleri iktidarda kalma savaşının ismi “Ekonomik kurtuluş savaşı” değildir!— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 22, 2021
Her açıklamaları ekonomiye atılan bir füze etkisi yapan bu cehalet lobisi artık milli güvenlik sorunudur. Kimler adına çalıştıkları araştırılmalıdır!
Video Haberler
- Belediye Meclisi'nde 'Şahin K' tartışması
- AKP'li Birinci'den tepki çeken 'enflasyon' çıkışı
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Müslüme'yi bulan kadın konuştu
- Soyer'den Kıbrıs Çıkartması
- TCMB'den 'acil durum' beklentisi
- Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' çağrısı
- Faiz kararlarının arkasındaki iki isim
- Müslüme’nin dedesi tutuklandı
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Erdoğan'dan ekonomik kurtuluş savaşı açıklaması
- Erdoğan konuştu, dolar fırladı
- Erdoğan hakkında kritik iddia