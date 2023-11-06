Davutoğlu'ndan Özel, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na 'hayırlı olsun' telefonu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, CHP Kurultayı sonrasında eski ve yeni genel başkanları ve divan başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüştü.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak tebrik etti.
Kurultayın divan başkanı olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da telefonla görüşen Davutoğlu, kurultaylarının hayırlı olması temennisini iletti.
NE OLMUŞTU?
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda dün yapılan seçimde 812 oy alan Özgür Özel, partinin 8. genel başkan olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kalmıştı.
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