Davutoğlu'ndan Özel, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na 'hayırlı olsun' telefonu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, CHP Kurultayı sonrasında eski ve yeni genel başkanları ve divan başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 09:05
Davutoğlu'ndan Özel, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na 'hayırlı olsun' telefonu
Abone Ol google-news

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak tebrik etti.

Kurultayın divan başkanı olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da telefonla görüşen Davutoğlu, kurultaylarının hayırlı olması temennisini iletti. 

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda dün yapılan seçimde 812 oy alan Özgür Özel, partinin 8. genel başkan olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kalmıştı. 


ahmet davutoğlu davutoğlu

İlgili Haberler

Memleket Partisi'nden Davutoğlu'na 'Gazze' yanıtı: 'Uçak biletini alırız...'

Memleket Partisi'nden Davutoğlu'na 'Gazze' yanıtı: 'Uçak biletini alırız...'
Erdoğan, Davutoğlu'nun talebine geri dönmedi: Bu konularda arabuluculuk yapacak birisi varsa o da benim!

Erdoğan, Davutoğlu'nun talebine geri dönmedi: Bu konularda arabuluculuk yapacak birisi varsa o da benim!
Davutoğlu: Erdoğan'la aynı fikirdeyim, Hamas terör örgütü değil

Davutoğlu: Erdoğan'la aynı fikirdeyim, Hamas terör örgütü değil

En Çok Okunan Haberler