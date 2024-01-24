Davutoğlu'nun danışmanı İYİ Parti'den Tokat Belediye Başkan Adayı

Yayınlanma: 24.01.2024 - 17:15

Güncelleme: 24.01.2024 - 17:15

Tokat’ta AKP mevcut belediye başkanı Av. Eyüp Eroğlu’nu tekrar aday gösterdikten sonra Milliyetçi Hareket Partisi de merhum eski vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nu aday olarak gösterdi.

İki güçlü belediye başkan adayından sonra İYİ Parti Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Şeref Menteşe’yi başkan adayı olarak gösterdi. Tokat’ta seçimin iki adayın arasında geçmesi bekleniyordu.

İYİ Parti’nin belediye başkan adayı Şeref Menteşe daha önce 2002’de Saadet Partisi’nden Tokat Milletvekili adayı oldumuştu.

Şeref Menteşe, 2007 yılında da Demokrat Parti Milletvekili adayı olmuştu.

2014 Yerel Seçimlerde AKP Edremit Belediye Başkan Aday Adayı olan Şeref Menteşe, 2015’te AKP’den Tokat Milletvekili aday adayı olmuştu. 2019’da Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi olan Şeref Menteşe, 14 Ocak 2024'te Gelecek Partisi yönetim kuruluna seçilmişti.

Siyasi tecrübesi ve her partiye yakınlığı ile bilinen Şeref Menteşe’nin bu özelliğini seçimde nasıl bir oy potansiyeli yakalayacağı merakla bekleniyor.