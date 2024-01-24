'Ankara' için son anket yayımlandı: Mansur Yavaş ve Turgut Altınok arasında dikkat çeken fark

ASAL Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yürüttüğü son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. CHP tarafından bir kez daha aday gösterilen Mansur Yavaş ile AKP'li rakibi Turgut Altınok arasındaki fark dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:21
'Ankara' için son anket yayımlandı: Mansur Yavaş ve Turgut Altınok arasında dikkat çeken fark
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Son cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP’de yerel seçim hesapları, 'kazanacak aday’ vurgusu üzerinden kuruluyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle İstanbul ve Ankara’yı ana muhalefetten geri almanın öneminin altını çiziyor.

İktidar partisi, 2019'da kaybettiği Ankara'da mevcut büyükşehir belediye başkanı - CHP'li Mansur Yavaş'a karşı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u yarışa soktu.

Bu kapsamda kamuoyu araştırmaları da hız kazandı. Asal Araştırma şirketi 31 Mart yerel seçimleri için katılımcılara "Bu pazar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi siyasi partiye oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Şirket, sonuçları paylaşırken "Mansur Yavaş, Turgut Altınok’tan 2.1 puan önde.. Her şeye rağmen Mansur Yavaş önde olsa da kafa kafaya bir seçime doğru gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sonuçlar, şöyle şekillendi:

Oy kullanmayacağım: Yüzde 4,9

Kararsızım: Yüzde 8,6

Diğer Parti Adayları: Yüzde 3,0

Yeniden Refah Partisi Adayı: Yüzde 1,5

DEM Parti Adayı: Yüzde 2,6

İYİ Parti Adayı: Yüzde 4,1

AKP Adayı Turgut Altınok: Yüzde 36,6

CHP Adayı - Mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 38,7


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