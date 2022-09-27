Davutoğlu'nun zor 'Hocaefendi' sınavı: 'Hocaefendi demedim' dedi, videosu dinletildi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuk olduğu programda Fethullah Gülen için geçmişte "Hocaefendi" demediğini iddia etti. Bunun üzerine izleyiciler o videosunu açıp dinletti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BabalaTV'de Oğuzhan Uğur'un "Mevzular Açık Mikrofon" programının konuğu oldu. 6 Ekim Perşembe günü yayınlanacak programın fragmanında, Davutoğlu'nun Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'le ilgili soru üzerine yaşadığı zor anlar gündem oldu.
Programda bir kadın izleyicinin "Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız" sorusuna cevap veren Davutoğlu, "Hiçbir şekilde alakam olmadı. FETÖ ile olumlu açıklamam yok" dedi.
Davutoğlu, FETÖ tarafından düzenlenen Türkçe Olimpiyatları'nda Gülen'den "Hocaefendi" diye bahsettiğinin hatırlatılması üzerine ise "Ben orada sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettim. Hocaefendi demedim, ben ne konuştuğumu bilirim" diye yanıt verdi.
Bunun üzerine başka bir izleyici, internetten Ahmet Davutoğlu'nun Türkçe Olimpiyatları konuşmasında Fethullah Gülen'e "Muhterem Hocaefendi" dediği anları canlı yayında dinletti.
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- Saray'dan da 'istifa' çağrısı geldi!
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- Zehra Güneş İtalya'da manşet oldu!
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Yurt yerine saray yaptırdı
- Putin'in şefinden bomba itiraf...