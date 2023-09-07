Değişiklik yapılacaktı: YSP'nin yeni ismi ne olacak?

Yayınlanma: 07.09.2023 - 10:36

Güncelleme: 07.09.2023 - 10:36

Kapatma davası nedeniyle HDP’den YSP’ye taşınma kararı alan iki parti, yarın ve sonraki gün merkezi kadın konferansını, 10 ve 11 Eylül’de ise karma konferans toplantısını düzenleyecek.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, konferanslarda YSP’nin yeni isim arayışları da gündeme gelecek. Edinilen bilgiye göre bu kapsamda tabandan, AYM tarafından kapatılan HADEP ismini geri alma önerisi geldi ancak Siyasi Partiler Kanunu’na göre kapatılan partilerin isimlerinin alınamaması gerekçesiyle HADEP benzeri bir isim alınması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda yeni parti ismi olarak Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) seçeneğinin öne çıktığı öğrenildi.

Konferansın bir diğer gündem maddesi, YSP’nin yeni eş genel başkanlarını belirlemek olacak. Eş genel başkanlar için daha önce alınan “bir tanınmış isim bir de genç ve yeni bir heyecan oluşturacak isim” belirlenmesi kararı uygulanacak. Bu kapsamda deneyimli Kürt siyasetçi, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, YSP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Sözcüsü Ebru Günay ile YSP İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek’in adı dillendiriliyor.

‘GÖRÜŞMEK İSTEYENLERE KAPIMIZ AÇIK’

Parti ismi ve eş genel başkanları konusunda karar vermediklerini söyleyen parti yetkilisi isim, “Bu süreçten güçlenerek çıkacağız” dedi. Partinin yerel seçim kararının da bu toplantılarda verilebileceği ifade edildi. TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından “Nerede hata yaptık?” sorusunu seçmene yönelttiklerini anımsatan partili, “Yerel seçimlerde ve sonraki genel seçimlerde, müzakere masamız herkese açık olacak. Halkımızın talebi bu yönde. Şu an iktidar bloku da muhalefet bloku da aynı görünüyor. İki taraf da kazanımlara yönelik net sahiplenmeler içerisine girmiyor. Bu yüzden mevcut koşullarda bizimle görüşmek isteyen iktidar da olsa muhalefet de olsa kapımız açık olacak” dedi.