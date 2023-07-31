HDP ve YSP bir araya geldi

HDP ve Yeşil Sol Parti'nin MYK üyeleri, eş genel başkanlar ve eş sözcüler başkanlığında toplandı. Toplantıda ortaya çıkan öneriler değerlendirilecek ve planlanan çalıştayların takvimlendirilmesi gündeme gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 17:07
HDP ve YSP bir araya geldi
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Merkezi Yürütme Kurulu (MYK) HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eşsözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın başkanlığında toplandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, HDP Genel Merkezi'ndeki toplantıda, 5 Temmuz’da başlayan halk toplantılarında ortaya çıkan öneriler değerlendirilecek ve yeni döneme dair tartışmalar yürütülecek.

Ayrıca bazı kentlerde düzenlenmesi planlanan çalıştaylar ve konferansların takvimlendirilmesi gündeme gelecek.


HDP Yeşil Sol Parti toplantı MYK

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