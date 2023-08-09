‘Değişimcilerin’ adayı olacağı iddia edilen Özel’in Anadolu turuna çıkacağı belirtildi

Yayınlanma: 09.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2023 - 04:00

CHP’de kurultay takvimi hızla ilerlerken kulisler de günden güne hareketleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun hedefini “İBB seçimleri” olarak belirlemesinin ardından “önümüzdeki 10-15 gün içinde İBB Başkanlığı adaylığını” açıklayacağı iddia edilmişti. Bu kapsamda değişimcilerin “İmamoğlu’nun desteğiyle grup başkanı Özgür Özel’i kurultayda aday gösterecekleri” öne sürülmüştü.

ANADOLU'DA DESTEK TURU

Bu iddialar gündemdeki yerini korurken Özel’in “bu ay içinde grup başkanlığı görevinden istifa edeceği” iddia edildi. İstifa etmesinin ardından Özel, kurultay çalışmaları kapsamında Anadolu turuna çıkarak parti örgütüyle bir araya gelmeyi planladığı da öğrenildi. Öte yandan Özel ve değişimcilerin bu planla, “İmamoğlu’nu 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde ‘CHP’nin cumhurbaşkanı adayı’ göstermeyi hedeflediği” de ileri sürüldü.

MANİSA HAMLESİ

Özel’in Anadolu turunu seçim bölgesi Manisa’dan başlatacağı kulislerde konuşuluyor. Bunun yanı sıra Manisa il yönetiminin istifalar sonucu düşmesi kulislerde yeni bir tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu, önceki gün yapılan MYK toplantısında Manisa il başkanlığına yeni yönetimini atanması için yetki aldı. Ardından Kılıçdaroğlu, il başkanlığına eski Manisa il başkanı Semih Balaban’a yakın isimlerden olan Kuyumcu’yu atadı. Balaban ile Özel’in arasının iyi olmadığı biliniyor. Bu açıdan kulislerde, “Özel’in önceki il, ilçe ve mahalle kurultaylarında Balaban’a karşı başarı kazanamaması” anımsatılarak “Kılıçdaroğlu’nun Özel’e karşı yaptığı bir hamle” olarak konuşuluyor.

Ancak Özel’in özellikle Adana ve Osmaniye’de etkili olduğu belirtilirken “değişim” ekibinin “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olabileceği” de değerlendiriliyor. Ama ilçe kurultaylarından sonra yapılacak il kurultaylarında kurultay delegelerinin seçilmesi gerektiği de konuşuluyor.

