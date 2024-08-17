Dekandan Alpay Özalan'a 'saldırı' tebriği: Çok şık oldu!

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı Meclis Genel Kurulu'nda TİP'li milletvekili Ahmet Şık'ı darbetmesi, bir dekan tarafından tebrik konusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 10:37
Dekandan Alpay Özalan'a 'saldırı' tebriği: Çok şık oldu!
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde vekaleten dekanlık görevi yürüten Prof. Dr. Savaş Duman, AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı Meclis Genel Kurulu'nda TİP'li milletvekili Ahmet Şık'a saldırısından dolayı tebrik etti. 

Prof. Dr. Duman, saldırıda yer alan bir diğer isim olan AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı, oturumun tutanaklarına ilişkin paylaşımı alıntılayıp Özalan'ı kutladı. 

Prof. Dr. Duman, Özalan'ın hesabını etiketleyip "Çok şık oldu... Elinize sağlık" ifadelerini kullandı.

İşte Duman'ın o paylaşımı:   

 

 


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