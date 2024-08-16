İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Alpay Özalan'ın saldırısından Ahmet Şık'ı sorumlu tuttu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, TBMM'de muhalefet vekillerine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Görüntülerin tasvip edilemez olduğunu belirten Turan, "Olağanüstü davetle açılan TBMM’de ilk konuşmacı olarak Ahmet Şık'ı gösteren irade, konunun çözülmemesini istiyordur" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 19:27
İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Alpay Özalan'ın saldırısından Ahmet Şık'ı sorumlu tuttu
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Can Atalay hakkında verilen Anayasa Mhakemesi kararı için olağanüstü toplanan TBMM'de konuşma yapan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve diğer muhalefet milletvekillerine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Turan, şunları kaydetti:

"Görüntüler tabii ki tasvip edilemez ancak gözden kaçmasın, 8,5 yılı grup başkanvekilliği, 13 yıl milletvekilliği yapmış biri olarak ifade ediyorum ki, olağanüstü davetle açılan TBMM’de ilk konuşmacı olarak Ahmet Şık'ı gösteren irade, konunun çözülmemesini istiyordur, net. Meclis konuşma ve eleştirme yeridir, küfür ve hakaret yeri değil. Vekile küfür seçmenine/millete küfürdür."


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