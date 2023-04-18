Seçime 26 gün kala Erdoğan'ın eski semti Kasımpaşa'da sayaçlı anket: Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

Abone Ol google-news

Cumhuriyet TV Muhabiri İrem Karataş, Erdoğan'ın semti Kasımpaşa'da yurttaşlara "Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?" diye sordu, birbirinden ilginç cevaplar geldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2023 Salı, 16:26

Cumhuriyet TV Muhabiri İrem Karataş, Erdoğan'ın semti Kasımpaşa'da yurttaşlara "Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?" diye sordu, birbirinden ilginç cevaplar geldi.

sokak sokak röportajı Röportaj Erdoğan Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler