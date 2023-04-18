Seçime 26 gün kala Erdoğan'ın eski semti Kasımpaşa'da sayaçlı anket: Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?
Cumhuriyet TV Muhabiri İrem Karataş, Erdoğan'ın semti Kasımpaşa'da yurttaşlara "Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?" diye sordu, birbirinden ilginç cevaplar geldi.
Cumhuriyet TV Muhabiri İrem Karataş, Erdoğan'ın semti Kasımpaşa'da yurttaşlara "Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?" diye sordu, birbirinden ilginç cevaplar geldi.
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