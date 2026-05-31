DEM ‘çerçeve yasa’ için bastırıyor, AKP’de gözler MİT raporunda: Yasal düzenleme çıkmazı

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, açılım sürecine ilişkin yaptığı açıklamada yaklaşık 7-8 maddeden oluşacak bir “çerçeve yasa” üzerinde durduklarını belirterek, düzenlemenin bir defaya mahsus çıkarılacağını söyledi.

Buldan, “Bu yasadan yararlanacak olan örgüt mensupları, örgüt elemanları belli bir süre içerisinde, belli bir zaman diliminde bu yasadan yararlanıp Türkiye'ye ya da istedikleri başka yerlere gelebilecekler, gidebilecekler. Yasaların çıkması için çabalarımızı yürüteceğiz” dedi.

Bayram sonrasında yoğun bir siyasi temas trafiği yürüteceklerini ifade eden Buldan, “Hızlı bir şekilde bir buçuk aylık süreç içerisinde yani Meclis kapanmadan bu yasanın çıkması için görüşmelerimizi yapacağız, temaslarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bu süreç beklenmeyecek kadar, zamana yayılmayacak kadar acil ve bir an önce çıkması gereken bir yasadır” ifadelerini kullandı.

‘İKİ AŞAMALI MODEL’

Ankara kulislerinde ise sürecin iki aşamalı bir hukuki çerçeveyle ilerletilmesinin değerlendirildiği belirtiliyor. Buna göre ilk aşamada sürecin işlemesini sağlayacak geçici nitelikte bir yasal düzenleme yapılması, ikinci aşamada ise daha kapsamlı ve kalıcı bir çerçeve yasanın gündeme gelmesi öngörülüyor. Hazırlıkları sürdürülen düzenlemelerde örgütle bağlantılı kişilerin hukuki durumlarının, işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda bazı gruplar için ceza indirimi, denetimli serbestlik veya şartlı tahliye gibi seçeneklerin tartışıldığı ifade ediliyor.

GÖZLER MİT RAPORUNDA

AKP kulislerinde asıl belirleyici unsurun ise sahadaki gelişmeler ve MİT'in hazırlayacağı rapor olacağı ifade ediliyor. Parti yöneticileri, silah bırakma sürecinin sembolik adımlarla sınırlı kalmaması gerektiğini, örgütün tüm unsurlarını kapsayan somut ve doğrulanabilir bir tasfiyenin görülmesinden sonra yasal düzenlemelerin değerlendirilebileceğini vurguluyor. Bu nedenle iktidar cephesinde, MİT’in sahadaki duruma ilişkin hazırlayacağı raporun kritik önemde olduğu belirtilirken, “silah bırakmanın istenen düzeyde gerçekleşmemesi halinde herhangi bir yasal adımın atılmayacağı” görüşü öne çıkıyor.

AKP kaynakları, sürecin hukuki boyutunun ancak silahsızlanmanın kalıcı ve geri dönülmez olduğunun netleşmesinden sonra gündeme geleceğini ifade ediyor.