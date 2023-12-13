DEM Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Özel'e: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi

Yayınlanma: 13.12.2023 - 18:42

Güncelleme: 13.12.2023 - 18:42

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Parti’yi ziyaret etti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelen Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek ve Gül Çiftçi eşlik etti.

Görüşmenin olumlu geçtiğini gösteren samimi anlardan biri de basın toplantısı sırasında yaşandı. Eş Genel Başkan Tülay Haşimoğulları görüşme sonrasında yaptığı basın açıklamasına başlayacağı sırada “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin… ‘Eş başkanı’ diyesim geldi. Sayın Özgür Beyin heyetiyle birlikte ziyareti gerçekleşti” dedi. Bu sözler salonda gülüşmelere sebep oldu.