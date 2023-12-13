DEM Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Özel'e: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partilerini ziyaret etmesine ilişkin konuşurken “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin… ‘Eş başkanı’ diyesim geldi. Sayın Özgür Beyin heyetiyle birlikte ziyareti gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Hatimoğulları'nın sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 18:42
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Parti’yi ziyaret etti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelen Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek ve Gül Çiftçi eşlik etti.

Görüşmenin olumlu geçtiğini gösteren samimi anlardan biri de basın toplantısı sırasında yaşandı. Eş Genel Başkan Tülay Haşimoğulları görüşme sonrasında yaptığı basın açıklamasına başlayacağı sırada “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin… ‘Eş başkanı’ diyesim geldi. Sayın Özgür Beyin heyetiyle birlikte ziyareti gerçekleşti” dedi. Bu sözler salonda gülüşmelere sebep oldu.


Tülay Hatimoğulları Dem Parti DEM CHP Genel Başkanı Özgür Özel Özgür Özel

İlgili Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den DEM Parti'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den DEM Parti'ye ziyaret
Özgür Özel de galaya katılacak... 'Komünist Osman' Ankara'da seyircilerle buluşacak

Özgür Özel de galaya katılacak... 'Komünist Osman' Ankara'da seyircilerle buluşacak

En Çok Okunan Haberler