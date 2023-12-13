CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den DEM Parti'ye ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın görüşmesi başladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmek üzere DEM Parti Genel Merkezi’ne geldi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çitfçi ve Gökhan Zeybek ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de Özel’e eşlik etti.
CHP heyetini, DEM Parti'den Mehmet Rüştü Tiryaki ve Özlem Gündüz karşıladı.
Görüşmede ana gündemin yerel seçim olması bekleniyor. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
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